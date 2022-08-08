Генпрокуратура начала проверку Пенсионного фонда из-за незаконных отказов в выплате на детей

Генеральная прокуратура организовала проверку деятельности Пенсионного фонда. Поводом стало выявление более тысячи неправомерных решений, допущенных в отношении жителей Краснодарского края, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Жители Кубани обратились в прокуратуру за помощью. В местном Пенсионном фонде им отказали в назначении ежемесячных выплат на детей от восьми до 17 лет. Решение объяснили тем, что доходы семей превышали краевой прожиточный минимум на душу населения.

«Региональным отделением фонда при рассмотрении заявлений допущена техническая ошибка. Суммы получаемых семьями социальных пенсий учитывались дважды. Доход семей был необоснованно завышен, а произведенные в автоматическом режиме расчеты некорректны», — отметили в Генпрокуратуре. Там добавили, что по указанным случаям решения ПФР отменили.

После этого случая в Краснодарском крае пересмотрели ранее принятые решения об отказе по той же причине. Прокуроры выявили еще 1048 нарушений. К дисциплинарной ответственности привлекли трех сотрудников. Генпрокуратура решила провести проверку Пенсионного фонда.

В Московской области пособие на детей от восьми до 17 лет получает больше 50 тысяч семей. Размер выплаты варьируется от 7,8 до 15,7 тысячи рублей.