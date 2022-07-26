Названо количество получателей выплаты на детей от 8 до 17 лет в Подмосковье

В Подмосковье уже более 50 тысяч семей получают президентское пособие на детей от 8 до 17 лет. Оно положено всем родителям, у кого сохраняется невысокий доход. Такое положение было утверждено президентом России в этом году.

«Ежемесячное пособие на детей от 8 до 17 лет для семей с невысоким доходом было утверждено президентом России в этом году для всех семей, ранее получить его могли только родители, которые воспитывали ребенка в одиночку. У нас в регионе теперь такое пособие получает свыше 50 тысяч семей, а его размер составляет от 7,8 до 15,7 тысячи рублей», — рассказала вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

Оформить такое пособие в последнее время стало гораздо удобнее: это можно сделать в электронном виде на портале госуслуг. При назначении выплаты учитывается общий доход семьи, а также имеющееся в собственности имущество.

Ранее стало известно, что школьники Подмосковья в этом году получат финансовую поддержку. В общей сложности ее начислят 100 тысячам детей. Такое заявление сделал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.