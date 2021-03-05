Геннадий Онищенко заявил о существовании только одного штамма коронавируса

Академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что коронавирусу не свойственны изменения. То, что сейчас называется новыми штаммами, по его словам, на самом деле является подтипом одного, который был обнаружен в Ухане.

Найденные новые подтипы — мутации китайского штамма, сказал Онищенко в интервью РИА «Новости». Он объяснил, в каком случае речь будет идти о новом штамме коронавируса

«Штамм один и тот же. Новый штамм будет тогда, когда в следующий раз где-нибудь в Китае или в другом конце Юго-Восточной Азии коронавирус перейдет с животных на человека, вот это будет новый штамм», — заявил депутат.

Онищенко надеется, что все вакцины от коронавируса, которые были созданы в России, справятся со всеми мутациями этого вируса.

Ранее президент Итальянского общества вирусологии профессор Арнальдо Карузо сообщил, что микробиологи обнаружили на севере Италии «нигерийский» штамм коронавируса, сообщила «Газета.ru». Ученые выразили опасения, что существующие вакцины будут недостаточно эффективными против него. Карузо отметил, что созданные вакцины могут быть неэффективны против него.