Роспотребнадзор заявил об отсутствии «нигерийского» штамма коронавируса в стране

В России не выявили «нигерийский» штамм коронавируса. Специалисты Роспотребнадзора заявили, что контролируют ситуацию.

Очередную мутацию SARS-CoV-2, уточнило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства, впервые обнаружили в Нигерии и Великобритании в декабре 2020 года.

После этого штамм находили в Австралии, Бельгии и Гане. Он есть на территории Дании, Иордании и Испании, а также в Италии, Канаде и Майотте. Случаи заражения «нигерийским» вариантом вируса были в Нидерландах, Сингапуре и США. Его подхватили жители Финляндии, Франции, Швейцарии и Японии.

В основном, подчеркнули в Роспотребнадзоре, вариант B.1.525 получил распространение в Нигерии. В других странах он циркулирует на уровне не более десятых долей процента.

«Пока „нигерийский“ вариант коронавируса на территории РФ не зарегистрирован. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора», — отметили в пресс-службе, добаваив, что российские специалисты постоянно следят за ситуацией со штаммами SARS-CoV-2.

Новый штамм учеными до конца не изучен. Некоторые специалисты опасаются, что существующие вакцины с ним не справятся.