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    22 апреля 2021, 12:57

    Геннадий Онищенко назвал способ продлить майские праздники

    Полина Петрова

    Депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко рассказал, что продлить майские праздники можно за счет сокращения новогодних нерабочих дней, сообщил сайт URA.ru.

    Геннадий Онищенко назвал способ продлить майские праздники

    «Удлинять майские выходные можно только за счет сокращения новогодних праздников. Тогда в этом будет логика. В мае у людей будет возможность больше заниматься делами на даче, а не лежать на диване после Нового года», — отметил Онищенко.

    Как считает парламентарий, лучше не увеличивать майские праздники. Дело в том, что с таким количеством выходных дней некому будет заниматься экономикой страны.

    Ранее депутат Госдумы РФ, председатель комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов объяснил, почему поступившие в министерство труда России предложения продлить выходные дни на майских праздниках не получится реализовать.