Геннадий Онищенко назвал способ продлить майские праздники

Депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко рассказал, что продлить майские праздники можно за счет сокращения новогодних нерабочих дней, сообщил сайт URA.ru.

«Удлинять майские выходные можно только за счет сокращения новогодних праздников. Тогда в этом будет логика. В мае у людей будет возможность больше заниматься делами на даче, а не лежать на диване после Нового года», — отметил Онищенко.

Как считает парламентарий, лучше не увеличивать майские праздники. Дело в том, что с таким количеством выходных дней некому будет заниматься экономикой страны.

Ранее депутат Госдумы РФ, председатель комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов объяснил, почему поступившие в министерство труда России предложения продлить выходные дни на майских праздниках не получится реализовать.