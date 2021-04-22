Депутат Нилов объяснил, почему майские праздники не получится продлить

Депутат Госдумы РФ, председатель комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов объяснил, почему поступившие в министерство труда России предложения продлить выходные дни на майских праздниках не получится реализовать, сообщил портал «Ридус».

По словам парламентария, дополнительные выходные дорого обходятся экономике государства. Помимо прочего, для продления праздников нужно будет жертвовать частью нерабочих дней в другое время года.

«Придется вносить изменения в постановление, которое было принято в прошлом году, и чтобы не нарушать баланс рабочих и нерабочих дней, придется переносить некоторые выходные с осени или летнего периода на зафиксированный промежуток между праздниками», — уточнил Нилов.

Он добавил, что кабмин РФ относится очень сдержанно к любым попыткам кардинальных изменений в рабочем графике.