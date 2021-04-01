Генконсульство США в Екатеринбурге перестанет выдавать визы с 1 апреля

Генеральное консульство Соединенных Штатов в Екатеринбурге перестанет выдавать визы с 1 апреля, но продолжит работать. Получить разрешение на въезд в США можно будет только в Москве. Об этом заявил американский посол в России Джон Салливан.

«Соединенные Штаты проинформировали правительство Российской Федерации о том, что работа генерального консульства США во Владивостоке не будет возобновлена в ближайшее время. Генеральное консульство США в Екатеринбурге продолжит работать. Однако с 1 апреля 2021 года консульство приостановит оказание визовых услуг и предоставление консульских услуг гражданам США», — цитирует дипломата сайт посольства.

Салливан отметил, что сократить работу консульств решили после «консультаций с госсекретарем по результатам проверки безопасности дипломатического представительства США и условий работы персонала». По словам посла, Соединенные Штаты ценят связь с российским народом, которая «служит фундаментом двусторонних отношений».

Ранее посол России в США Анатолий Антонов прилетел в Москву для консультаций и обсуждения отношений между странами.