Антонов отправился в Москву для консультаций

Посол России в США Анатолий Антонов покинул дипмиссию, чтобы вылететь в Москву. Его ожидают в российской столице завтра, сообщило РИА «Новости».

В субботу, 20 марта, машина Антонова выехала с территории посольства. Российский посол помахал журналистам из окна, а на вопрос, как настроение, жестом показал, что отличное. Никаких комментариев Антонов давать не стал.

Российского посла пригласили в Москву для обсуждения отношений между странами, сообщала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Это произошло после того, как президент США Джо Байден нелестно высказался о главе России Владимире Путине, уточнило Ura.ru.

Байден в интервью назвал российского лидера Владимира Путина «убийцей», и добавил, что он ответит «за вмешательство» в выборы президента США в 2020 году.

В ответ на жесткие высказывания главы Белого дома Путин пожелал ему здоровья и припомнил выражение из детства: «кто как обзывается, тот так и называется», а также предложил Байдену провести беседу в прямом эфире. Однако пресс-секретарь Белого дома сказала, что Байден не сможет принять участие в политических дебатах, поскольку «очень занят».

Посольство России в Вашингтоне получило письма от американцев с извинениями за заявления властей США в адрес России. Глава российской дипмиссии Анатолий Антонов выразил признательность всем написавшим.