facebook_pixel
    05 июля 2021, 10:53

    Генконсульство РФ в Афганистане закрылось из-за обострения обстановки на севере страны

    Андрей Иванов

    Генеральное консульство России в Мазари-Шарифе в Афганистане временно прекратило работу. Дипмиссия закрылась из-за обострения ситуации на севере страны. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на специального представителя российского президента по Афганистану, директора Второго департамента Азии МИД Замира Кабулова.

    Генконсульство РФ в Афганистане закрылось из-за обострения обстановки на севере страны

    «Многие консульства прекратили временно свою работу до прояснения обстановки», — приводит агентство слова собеседника.

    Кабулов заверил, что Россия и Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) будут в плановом режиме оказывать помощь Таджикистану в обеспечении безопасности границы с Афганистаном. Ранее в пресс-центре пограничных войск Госкомитета национальной безопасности Таджикистана сообщили, что более тысячи афганских военных отступили на территорию Таджикистана под натиском боевиков «Талибана»*.

    По данным таджикской стороны, в ночь с 4 на 5 июля талибы взяли под контроль уезды Хохон, Шикай, Нусай, Мохимай, Шугнон и Султон Ишкашим провинции Бадахшан.

    *«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.