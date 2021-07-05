Генконсульство РФ в Афганистане закрылось из-за обострения обстановки на севере страны

Генеральное консульство России в Мазари-Шарифе в Афганистане временно прекратило работу. Дипмиссия закрылась из-за обострения ситуации на севере страны. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на специального представителя российского президента по Афганистану, директора Второго департамента Азии МИД Замира Кабулова.

«Многие консульства прекратили временно свою работу до прояснения обстановки», — приводит агентство слова собеседника.

Кабулов заверил, что Россия и Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) будут в плановом режиме оказывать помощь Таджикистану в обеспечении безопасности границы с Афганистаном. Ранее в пресс-центре пограничных войск Госкомитета национальной безопасности Таджикистана сообщили, что более тысячи афганских военных отступили на территорию Таджикистана под натиском боевиков «Талибана»*.

По данным таджикской стороны, в ночь с 4 на 5 июля талибы взяли под контроль уезды Хохон, Шикай, Нусай, Мохимай, Шугнон и Султон Ишкашим провинции Бадахшан.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.