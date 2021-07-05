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    05 июля 2021, 10:15

    Более тысячи афганских военных отступили в Таджикистан после боев с талибами

    Ольга Назаркина

    Свыше тысячи военнослужащих правительственных войск Афганистана отступили на территорию Таджикистана под натиском боевиков запрещенного в России движения «Талибан»*. Об этом сообщили в пресс-центре пограничных войск Госкомитета национальной безопасности Таджикистана.

    Более тысячи афганских военных отступили в Таджикистан после боев с талибами

    По данным таджикских военных, в ночь с 4 на 5 июля талибы взяли под полный контроль уезды Хохон, Шикай, Нусай, Мохимай, Шугнон и Султон Ишкашим провинции Бадахшан, имеющие общую границу с Таджикистаном, сообщил ТАСС.

    В ходе боестолкновений на территорию соседней республики были вынуждены перейти 1037 военнослужащих Афганистана. Они отступили через приграничные участки Шохон Ш. Шохинского района, Рузвай и Нулванд Дарвазского района, Хумроги Ванджского района, района Тем города Хорог, Ишкашим и Лангар Ишкашимского района.

    В комитете уточнили, что афганским военным разрешили перейти на таджикскую территорию, исходя из принципа добрососедства и невмешательства во внутренние дела Афганистана.

    «В настоящее время обстановка на указанных приграничных участках находится под контролем пограничников Республики Таджикистан», — заключили в ведомстве.

    Несколькими днями ранее более 300 афганских пограничников пересекли границу с Таджикистаном после того, как талибы захватило погранкомендатуру.

    *«Талибан» - террористическая организация, запрещенная в РФ