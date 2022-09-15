Россия разделила опасения МАГАТЭ о физической целостности ЗАЭС | 360°

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Россия разделила опасения МАГАТЭ о физической целостности ЗАЭС

Постпред РФ в Вене Ульянов назвал целостность ЗАЭС самой острой проблемой на данный момент

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Россия ознакомилась с докладом главы Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси и согласилась с его выводом, что физическая целостность Запорожской АЭС — самая острая проблема на данный момент. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, выступая на сессии Совета управляющих МАГАТЭ.

«Полностью разделяем главный вывод доклада о том, что наиболее острой проблемой на сегодняшний день является физическая целостность ЗАЭС», — процитировал постпреда ТАСС.

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Ульянов обратил внимание, что станция подвергается регулярным обстрелам. Он особо подчеркнул, что ЗАЭС не должна становиться «плацдармом для атак».

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«Для нас это аксиома, относящаяся не только к Запорожской АЭС, но и к любым атомным электростанциям, оказавшимся в зоне военного конфликта», — сказал дипломат.

Ранее Гросси заявил, что атаки на Запорожскую АЭС продолжаются. Под угрозой оказались территория для хранения отработанного топлива и реакторы.

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