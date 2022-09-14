Гендиректор ОТР рассказал о роли Сунгоркина для «Комсомольской правды» | 360°

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Гендиректор ОТР рассказал о роли Сунгоркина для «Комсомольской правды»

Гендиректор ОТР: Сунгоркин проделал огромную работу для сохранения «Комсомольской правды»

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Смерть главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина стала большой трагедией, заявил генеральный директор ОТР Виталий Игнатенко. Он отметил, что Сунгоркин смог сделать многое для сохранения газеты и ее ориентации на молодежную аудиторию.

«Для меня это настоящий друг. Он сохранил „Комсомольскую правду“, проделал огромную работу, чтобы газета была для молодежи и о молодежи. Это действительно было очень нелегко в те годы, когда он возглавил нашу „Комсомолку“», — сказал Игнатенко в комментарии ТАСС.

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Владимир Сунгоркин скончался в возрасте 68 лет. По предварительным данным, причиной смерти стал инсульт.

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Президент России Владимир Путин сегодня принес свои соболезнования его родным близким.

«Смерть Владимира Николаевича стала потерей для всех нас, всей журналистики», — отметил он.

Глава государства подчеркнул, что Сунгоркин был настоящим патриотом, талантливым, творческим и неординарным человеком.

Умер главред "Комсомольской правды" Сунгоркин

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