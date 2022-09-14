Путин принес соболезнования в связи со смертью Сунгоркина | 360°

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Путин принес соболезнования в связи со смертью Сунгоркина

Президент России Путин выразил соболезнования в связи со смертью Сунгоркина

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Президент Российской Федерации Владимир Путин принес свои соболезнования в связи со смертью главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина. Послание главы государства опубликовано на официальном сайте Кремля.

«Близким и родным Сунгоркина. Примите в этот скорбный час слова поддержки и глубокие соболезнования. Смерть Владимира Николаевича стала потерей для всех нас, всей журналистики», — говорится в телеграмме.

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Путин отметил, что Сунгоркин был талантливым, творчески одаренным и неординарным человеком, настоящим патриотом.

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«Сунгоркин умел сплотить коллег в настоящую команду единомышленников и подавал пример верности профессиональной этике и своему призванию. В наших сердцах всегда сохранится добрая память о нем», — сказал президент России.

О смерти Сунгоркина в возрасте 68 лет стало известно днем в среду, 14 сентября, писал RT.

Заместитель редактора отдела политики «Комсомольской правды» Александр Гамов сообщил «360», что главный редактор скончался в Хабаровском крае, причиной смерти стал инсульт.

Владимир Путин

Умер главред "Комсомольской правды" Сунгоркин

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