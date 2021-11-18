facebook_pixel
    18 ноября 2021, 03:41

    В игре Sims 4 в гардероб мужчин добавили юбки

    Electronic Arts: в Sims 4 со 2 декабря появятся мужские юбки

    Анастасия Кукова

    В популярном симуляторе Sims 4 в декабре появятся 23 предмета мужского гардероба под названием Modern Menswear Kit. Комплекты разработали известные европейские дизайнеры. Они, в частности, добавили юбку.

    В игре Sims 4 в гардероб мужчин добавили юбки

    Компания Electronic Arts сообщила, что обновление позволит экспериментировать игрокам со стилем своих персонажей. Их можно будет одеть в пиджаки, костюмы, юбки и шерстяное пальто, созданные лейблами British Fashion Council и Stefan Cooke. Новый гардероб поможет игрокам проявить свою фантазию и «показать разнообразие жизни».

    Недавно компания уже выпускала наборы одежды, вдохновленные уличной модой Мумбаи и Сеула.

    В 2019 итальянский модный дом Moschino вместе со студией Maxis выпустили линейку одежды под брендом The Sims. Их вдохновила игра компании Electronic Arts.