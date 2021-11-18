В игре Sims 4 в гардероб мужчин добавили юбки
Electronic Arts: в Sims 4 со 2 декабря появятся мужские юбки
В популярном симуляторе Sims 4 в декабре появятся 23 предмета мужского гардероба под названием Modern Menswear Kit. Комплекты разработали известные европейские дизайнеры. Они, в частности, добавили юбку.
Компания Electronic Arts сообщила, что обновление позволит экспериментировать игрокам со стилем своих персонажей. Их можно будет одеть в пиджаки, костюмы, юбки и шерстяное пальто, созданные лейблами British Fashion Council и Stefan Cooke. Новый гардероб поможет игрокам проявить свою фантазию и «показать разнообразие жизни».
Недавно компания уже выпускала наборы одежды, вдохновленные уличной модой Мумбаи и Сеула.
В 2019 итальянский модный дом Moschino вместе со студией Maxis выпустили линейку одежды под брендом The Sims. Их вдохновила игра компании Electronic Arts.