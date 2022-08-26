Геймеры России стали реже покупать компьютерные игры

Больше половины российских геймеров стали реже покупать компьютерные игры с февраля 2022 года. Таковы результаты исследования рекламного программатика Platforma, рассказали в RT.

Основной причиной отказа от игр геймеры России назвали высокие цены (34% опрошенных). Столько же респондентов начали начали скачивать их с торрент-трекеров. Кто-то принципиально отказался от покупок из-за отношения разработчиков и издателей к российским игрокам (15% респондентов), 10% сказали, что им лень искать обходные пути для совершения покупки, 7% пожаловались на низкое качество современных игр.

Те же, кто не бросил приобретать лицензионный продукт, столкнулись с рядом трудностей из-за санкций. Так, 25% игроков пришлось создавать новый аккаунт, зарегистрированный в другой стране, а 23% завели иностранные онлайн-кошельки. При этом 20% опрошенных геймеров испытывают неудобства при конвертации рублей в зарубежные валюты, 15% поменяли регион в цифровых сервисах покупки.

При этом за последние шесть месяцев расходы геймеров на видеоигры только увеличились. Так, доля тратящих на покупки 5-10 тысяч рублей выросла за этот период выросла с 23% до 32%. Ежемесячное количество пользователей, посещающих игровые онлайн-ресурсы, выросло на 32% по сравнению с прошлым годом.

В опросе принял участие 1231 респондент.

Ранее российские киберспортсмены из команды Team Spirit стали первыми на престижном турнире по Dota 2 — PGL Arlington Major. Соревнования с призовым фондом в 500 тысяч долларов проходили в США.