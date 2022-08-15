Российская команда Team Spirit победила в турнире по Dota 2 в США

Российские киберспортсмены из команды Team Spirit стали первыми на престижном турнире по Dota 2 — PGL Arlington Major. Соревнования с призовым фондом в 500 тысяч долларов проходили в США, сообщил ТАСС.

В гранд-финале Team Spirit победила китайский коллектив PSG.LGD со счетом 3:1 и заработала 200 тысяч долларов. Еще одна российская команда — Virtus.Pro, которая выступала под именем Outsiders, не смогла подняться выше восьмого места в турнирной таблице.

Однако обе киберспортивные группировки уже гарантировали себе в чемпионате мире по Dota 2. Масштабное мероприятие пройдет с 8 по 30 октября в Сингапуре.

В составе Team Spirit выступают россияне Ярослав Найденов, Магомед Халилов, Александр Хертек, а также представители Украины — Мирослав Колпаков и Илья Мулярчук. В общей сложности команда заработала свыше 20 миллионов долларов за участие в многочисленных турнирах.

В апреле стало известно об отстранении Virtus.Pro от турнира. Во время подготовки один из ее участников нарисовал символ Z, который заметили зрители.