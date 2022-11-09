Общество 09 ноября 2022, 20:54 Гей-пропаганду отнесли к разрушительной для россиян системе ценностей Путин: Россия рассматривает традиционные ценности как основу общества РИА «Новости»

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Гей-пропаганда приводит к разрушению традиционной семьи, относится к идеологическому и психологическому воздействию на россиян и деструктивно влияет на систему ценностей. Об этом говорится в указе, который утвердил президент России Владимир Путин.

В документе к деструктивной идеологии также отнесли культивирование эгоизма, вседозволенности и безнравственности.

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Деструктивное идеологическое воздействие на россиян, отметили в указе, грозит подрыву демографической ситуации в стране. К ней также отнесли «разрушение традиционной семьи с помощью пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений».

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Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина заявила, что пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения заведения закроют, как только в силу вступит закон о запрете ЛГБТ. В числе таких учреждений окажутся гей-клубы.