Российским гей-клубам предрекли закрытие из-за закона о пропаганде ЛГБТ | 360°

Общество 29 октября 2022, 16:31 Российским гей-клубам предрекли закрытие из-за закона о пропаганде ЛГБТ Депутат Останина заявила о попадании гей-клубов под закон о запрете пропаганды ЛГБТ РИА "Новости"

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Пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения заведения закроются после вступления в силу закона о запрете ЛГБТ. В число таких учреждений войдут гей-клубы. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявила глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина.

Посетителями гей-клубов парламентарий назвала людей, которые имеют нетрадиционную сексуальную ориентацию, а значит, само заведение пропагандирует запрещенные законом отношения.

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«Я рассматриваю такого рода заведения как заведения, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения», — заявила Останина.

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Она подчеркнула, что ограничений прав простых людей закон не предусматривает.

«Они как жили, так и будут жить дальше», — добавила депутат.

Законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ среди россиян прошел первое чтение в Госдуме. Как напомнило ИА НСН, авторами документа стали почти 400 депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным и руководителями всех фракций.

Глава комитета по информационной политике нижней палаты российского парламента Александр Хинштейн подчеркнул, что поправки об уголовном наказании за пропаганду нетрадиционных отношений ко второму чтению вносить не будут. Он напомнил, что для изменений Уголовного кодекса нужно принимать отдельные законодательные акты.