06 марта 2024, 14:48
ГД рассмотрит проект об освобождении от уголовного наказания за участие в СВО
Госдума займется рассмотрением законопроекта о механизме, благодаря которому россияне, заключившие контракт с Минобороны в период СВО, смогут освободиться от уголовной ответственности. Об этом заявил председатель комитета ГД по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, сообщила «Газета.ru».
Он отметил, что принятый в 2023 году закон об особенностях уголовной ответственности лиц, привлекаемых к участию в СВО, предоставил некоторые гарантии контрактникам.
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«Практика показала, что механизм рабочий, предложенные нормы могут быть систематизированы и вынесены в отдельные статьи УК и УПК», — подчеркнул Крашенинников.
Председатель комитета напомнил, что документ носит временный характер и действует только на те правоотношения, которые возникали до вступления механизма в силу.
Ранее в Совфеде предложили ввести в Уголовный кодекс страны понятие саботажа, совершенного во время специальной военной операции. По мнению авторов инициативы, законопроект поможет пресекать деструктивную деятельность иностранных спецслужб.
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