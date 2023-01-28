Общество 28 января 2023, 01:04 «Газпромбанк инвестиции» опровергли утечку данных клиентов ТАСС: компания «Газпромбанк инвестиции» не подтвердила утечку данных клиентов РИА «Новости»

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Компания «Газпромбанк инвестиции» опровергла информацию об утечке данных клиентов, заявили ТАСС в пресс-службе. Все базы данных изолированы от внешней сети, отметили в компании.

«Информация об утечке данных клиентов „Газпромбанк инвестиции“, опубликованная в некоторых Telegram-каналах, не соответствует действительности», — заявили в пресс-службе компании.

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Утечка данных через внешний взлом невозможна, подчеркнули в компании и пояснили — клиентские базы данных полностью изолированы от внешней сети.

«Газпромбанк инвестиции» запустил проверку подлинности данных, также уведомил надзорные органы, которые проведут собственную проверку.

Минцифры планирует прописать в новом законопроекте механизм назначения штрафов за утечку персональных данных для частных компаний и руководителей госорганов. Роскомнадзор будет проводить расследование каждого такого инцидента и устанавливать степень вины его участников.