Общество 27 января 2023, 11:34 Чиновников предложили наказывать за утечки персональных данных

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Минцифры в готовящемся к внесению в Госдуму законопроекте пропишет метод назначения штрафов за утечку персональных данных для частных компаний и руководителей госорганов. Об этом «Парламентской газете» рассказал зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи Антон Горелкин.

«Прошлый год стал рекордным по количеству утечек, причем они происходили не только в мелких, но и в наших ведущих компаниях. Очевидно, что для большой компании штраф в сто тысяч не релевантен», — отметил Горелкин.

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По его словам, Роскомнадзор будет проводить расследование каждого такого инцидента и устанавливать степень вины его участников.

Частные компании должны будут передавать биометрические данные в государственную Единую биометрическую систему. Что же касается госорганов, то для них необходимо прописать конкретную ответственность сотрудника госоргана, добавил парламентарий.

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