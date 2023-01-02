Общество 02 января 2023, 13:55 «Газпром» вышел на новый уровень поставок газа в Китай Глава «Газпрома» Миллер объявил о выходе на новый уровень поставок газа в Китай с 1 января РИА «Новости»

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Российский добывающий концерн «Газпром» с 1 января вышел на принципиально новый уровень поставок газа в Китай. Об этом объявил глава компании Алексей Миллер. Его слова привела пресс-служба «Газпрома» в Telegram-канале.

«Экспорт газа по газопроводу „Сила Сибири“ в Китай возросла, в 2022 году поставки на регулярной основе шли сверх предусмотренных контрактов. В итоге мы превысили годовые обязательства», — отметил он.

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Миллер подчеркнул, что уже 31 декабря «Газпром» вышел на объем, изначально предусмотренный договоренностями на 2023 год.

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«Таким образом, „Газпром“ с 1 января 2023 года вышел на новый уровень поставок в КНР», — добавил глава компании.

В 2022 году компания добыла 412,6 миллиарда кубометров газа, что меньше на 20%, чем годом ранее.

В конце декабря агентство Bloomberg сообщило, что в 2022 году поставки «Газпрома» на ключевые иностранные рынки снизились почти в два раза, достигнув низшей точки с начала столетия, писали «Невские новости».