Польша и Украина мешают «Газпрому» гнать Европе топливо. Что будет с поставками этой весной

Евросоюз хочет ввести эмбарго на российские энергоносители, чтобы помешать поставкам газа из РФ. Странам, которые стремятся вступить в содружество, четко дают понять, что им нужно держаться аналогичной позиции. Украина тем временем, ссылаясь на «форс-мажор», ограничила транзит газа, а «Газпром» отрезали от польского участка газопровода «Ямал — Европа».

Молдавия между газом и ЕС

Европейский парламент в начале мая опубликовал черновик постановления о сотрудничестве между ЕС и Молдавией, в котором республику призвали немедленно ввести эмбарго на природный газ из России.

От молдавских властей потребовали дать «четкий и твердый политический сигнал о европейском пути, выбранном Молдавией» на заседании Европейского совета в июне. Однако в итоговый документ требование об эмбарго не вошло. Вместо этого Молдавии предложили закупать газ через «общую платформу», сообщил сайт kp.ru.

При этом президент страны Майя Санду в начале апреля заявила, что Молдавия не готова присоединиться к антироссийским санкциям, потому что это навредит жителям страны.

«Оставляя страну без энергоресурсов и дестабилизируя ситуацию здесь, мы не поможем никому», — сказала она.

Накануне Санду в эфире телеканала «TVR Молдова» сообщила, что настаивает на списании долгов за российский газ, который республика использовала в сложный экономический период. Эти долги копились с 1994 года. Санду не устроило, что от Молдавии требуют их возместить, когда цены на газ выросли. При этом она снова указала на то, что страна не готова отказаться от российского газа, потому что не сможет оплачивать более дорогие энергоносители западных производителей.

Газ для Польши

Власти Польши уже отказались покупать российский газ за рубли, однако страна стала получать его реверсом по газопроводу «Ямал — Европа» от Германии. ФРГ 2 мая прекратила физический реверс — реальный поток российского топлива — польской стороне по этому трубопроводу.

Однако тут же возник виртуальный реверс для Польши из появившихся заявок потребителей Италии и Франции, которые получают газ по польскому коридору — формально Польша покупает газ у Франции и Италии, но фактически отбирает этот объем из транзита, который идет через ее территорию.

«Мы это видим и фиксируем», — отметили в «Газпроме».

В российской компании объяснили, что Польша использует этот газ в том числе для закачки в свои подземные хранилища (ПХГ). ПХГ в Европе заполнены примерно на 34%, а в Польше — на 80%, уточнил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

«Одновременно на этой неделе в среднем на 43% увеличились заявки европейских потребителей на поставку российского газа транзитом через Украину», — добавил он.

Украинский форс-мажор

«Оператор газотранспортной системы Украины» 10 мая сообщил «Газпрому», что Украина из-за форс-мажорных обстоятельств прекратит принимать газ для транзита через ГИС «Сохрановка» с 07:00 11 мая. Об этом сообщили в Telegram-канале компании.

Что это за обстоятельства, неизвестно. Так или иначе, все объемы транзита украинская сторона предложила перенести на свою газоиизмерительную станцию «Суджа».

При этом в «Газпроме» подчеркнули, что не получили никаких подтверждений форс-мажорных обстоятельств, а потому не видят препятствий, чтобы возобновить работу. Там объяснили, что поставлять нужные объемы газа в Европу через «Суджу» невозможно.

«Перенос объемов на ГИС „Суджа“, исходя из российской потоковой схемы, технологически невозможен, распределение объемов четко прописано в соглашении о взаимодействии от 30 декабря 2019 года, и украинской стороне это хорошо известно», — заявил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

Тем не менее 11 мая Украина отказалась пропускать через «Сохрановку» газ из России.

«Ямал-Европа»

«Газпром» заявил 11 мая, что прекращает использование польского участка газопровода «Ямал-Европа» из-за введения санкций против EuRoPol GAZ, которая является владельцем участка.

Запрет распространяется на сделки и платежи в пользу лиц, которые находятся под санкциями. Для «Газпрома» это означает запрет на использование принадлежащего компании EuRoPol GAZ газопровода для транспортировки российского газа через польскую территорию.

В «Газпроме» также отметили, что Польша неоднократно нарушала права российской компании как акционера EuRoPol GAZ, а 26 апреля внесла «Газпром» в санкционный список, таким образом заблокировав возможность реализовывать свои права по акциям и другим ценным бумагам EuRoPol GAZ, а также получать дивиденды.

Экспорт для дальнего зарубежья

За первые четыре месяца этого года экспорт российского газа в страны дальнего зарубежья составил 50,1 миллиарда кубометров. В «Газпроме» отметили рост экспорта в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Объем поставок с января по апрель был почти на 60% выше, чем данные за тот же период 2021 года.

Согласно информации Gas Infrastructure Europe, в конце апреля запасы газа в европейских подземных хранилищах были восполнены на 6,9 миллиарда кубометров. Им требуется закачать еще около 56 миллиардов кубометров газа, чтобы выйти на 90% заполняемости ПХГ. Этот уровень Европейский союз декларировал как целевой.

«Восполнение запасов газа в ПХГ Европы — очень серьезный вызов. Учитывая, в том числе, суточные лимиты объемов закачки, которые ограничены технологическими возможностями хранилищ», — отметили в «Газпроме».

Помимо этого, по словам представителей компании, общий объем газа, доступного на рынке Европы, сильно зависит от спроса на растущем азиатском рынке.