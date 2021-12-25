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    25 декабря 2021, 20:19

    «Газпром» шестой день подряд не бронировал мощности трубопровода «Ямал — Европа»

    Максим Зинкин

    Российская газовая компания «Газпром» шестой день подряд решила не бронировать мощности польского участка путепровода «Ямал — Европа». Об этом сообщают данные платформы GSA Platform.

    «Газпром» шестой день подряд не бронировал мощности трубопровода «Ямал — Европа»

    В настоящее время газопровод работает в режиме реверса, отправляя газ из Германии в Польшу.

    «Газпром» не стал бронировать путепровод в декабре, делая заявки на транзит на ежедневной основе. В другие дни компания заказывала мощности лишь на дополнительной сессии, периодически используя бронирование на несколько часов в сутки.

    Напомним, ранее на прямой линии президент РФ Владимир Путин сказал, что «Газпрому» не поступают заявки от европейских стран на покупку газа. Он признался, что есть все основания полагать, что газ, купленный у «Газпрома» выше нормы ранее, идет реверсом из Германии через Польшу на Украину.