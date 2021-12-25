Российская газовая компания «Газпром» шестой день подряд решила не бронировать мощности польского участка путепровода «Ямал — Европа». Об этом сообщают данные платформы GSA Platform.

В настоящее время газопровод работает в режиме реверса, отправляя газ из Германии в Польшу.

«Газпром» не стал бронировать путепровод в декабре, делая заявки на транзит на ежедневной основе. В другие дни компания заказывала мощности лишь на дополнительной сессии, периодически используя бронирование на несколько часов в сутки.

Напомним, ранее на прямой линии президент РФ Владимир Путин сказал, что «Газпрому» не поступают заявки от европейских стран на покупку газа. Он признался, что есть все основания полагать, что газ, купленный у «Газпрома» выше нормы ранее, идет реверсом из Германии через Польшу на Украину.