Обвинения в адрес «Газпрома» из-за ситуации с газом в ЕС — это попытка поставить все с ног на голову, заявил президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что российская компания поставляет весь объем топлива, который запрашивают контрагенты по имеющимся контрактам.

Помимо этого, «Газпром» увеличивает поставки на 12-20%, отметил глава государства. Он обратил внимание, что поставщики из США сняли с европейского рынка значительные объемы сжиженного газа, «утащили» их на премиальные рынки — сначала в Бразилию, потом в Азию. Это не могло не отразиться на ценах на газ.

«[Также сказалось] много факторов: погода, длинная холодная весна, недозакачка в подземке, ветряки не работали, все это создало дефицит. Официальные власти кошмарят свои нефтегазовые команды, те не вкладывают деньги в расширение добычи. Дефицит возник», — пояснил Путин.

Он отметил, что некоторые западные операторы, которые хранят свой газ в подземных хранилищах на Украине, начали его поднимать и использовать у себя в странах. Поднятый газ стоит дешевле, чем на рынке.

Мы предлагали не нарушать контракты, Европа говорит: «Нет, рынок отрегулирует». Вот он отрегулировал. Кричат: «Караул, экспансия „Газпрома“, захватывает рынок». Мы не единственные поставщики на рынке. Но мы единственные расширяем поставки Владимир Путин президент России.

Путин обратил внимание на обвинения в адрес России о том, что «Газпром» не забронировал трафик по газопроводу «Ямал — Европа». По его словам, это произошло, потому немецкие и французские контрагенты не выставили заявок на покупку. «А что покупать, если нет заявок?» — поинтересовался президент.

«В реверсном режиме включили этот маршрут. Из ФРГ в Польшу. И несколько дней качают из ФРГ в Польшу. Почему? Мы поставляем ФРГ по долгосрочным контрактам. А цена в 3-4-6-7 раз дешевле, чем на споте. Даже перепродав один миллиард кубических метров газа, можно заработать почти миллиард долларов. 900 с чем-то. Бизнес», — пояснил президент.

Путин добавил, что у него есть основания полагать, что газ идет в конечном счете на Украину. И потребителям в Европе надо знать, что идет на самом деле, и обратиться в инстанции с просьбой разъяснить позицию, подчеркнул он.

«В этом проблема, при чем здесь „Газпром“. Так что пусть займутся своими вопросами и вовремя на них реагируют. И не думают, что они такие умные, что на них боженька заснул», — добавил глава государства.

Он указал на то, что Европа сама создала себе проблемы и теперь ей приходится их решать. Но Россия готова ей в этом помочь и уже делает это.