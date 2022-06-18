«Газпром» приостановит поставки газа «Турецкому потоку»

«Газпром» объявил о приостановке поставок газа по двум ниткам «Турецкого потока» с 21 по 28 июня. Причиной стала необходимость техобслуживания, уточняется в Telegram-канале компании.

«Транспортировка газа по обеим ниткам газопровода „Турецкий поток“ будет временно приостановлена в период с 21 по 28 июня 2022 года в связи с проведением плановых профилактических работ», — сказано в сообщении.

В компании уточнили, что решение о приостановке работ было заранее согласовано со всеми заинтересованными сторонами.

Также «Газпром» объявил о снижении поставок газа по «Северному потоку». Прокачку ограничили до 67 миллионов кубометров в сутки. Причиной стала остановка эксплуатации газотурбины Siemens на КС «Портовая».