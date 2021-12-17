Вторую нитку газопровода «Северный поток — 2» начали заполнять газом. Процедура будет постепенной, до достижения необходимого уровня объема и давления.

Голубое топливо по второй нитке пустили 17 декабря, сообщили в пресс-службе оператора трубопровода Nord Stream 2 AG.

«Аналогично процедуре, проведенной по первой нитке, вторая нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь необходимого уровня объема и давления», — отмечено в публикации.

Пусконаладочные работы для контроля целостности газопровода по второй нитке успешно завершены. О следующих технических шагах Nord Stream 2 пообещал сообщить дополнительно.

Газопровод, подчеркнул оператор, построен и прошел независимую сертификацию по применимым техническим и отраслевым стандартами. Все это позволило обеспечить его надежную и безопасную эксплуатацию.

Сертификацией газопровода «Северный поток — 2» занимается Федеральное сетевое агентство Германии (BNA). Политическую ситуацию его специалисты не учитывают. Канцлер ФРГ Олаф Шольц подчеркнул, что проект СП-2 носит исключительно коммерческий характер.