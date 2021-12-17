Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) сейчас занимается сертификацией газопровода «Северный поток — 2», не учитывая политическую ситуацию. Об этом сказал канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

«Этим занимается, совершенно без политики, ведомство в Германии. Этот процесс продолжается», — констатировал он. Его слова передало РИА «Новости».

Шольц отметил, что газопровод — это именно коммерческий проект и сейчас подготовка к его запуску настолько продвинулась, что сами трубы уже проложены. Проект сейчас рассматривают на соответствие всем требованиям европейского законодательства об энергетике.

BNA приостановило процесс сертификации Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора, поручив ей создать немецкую дочернюю компанию. Этот процесс уже запущен, в скором времени должна поступить заявка.

Сертификация нужна для того, чтобы газопровод попадал под все положения новой Газовой директивы ЕС. Согласно ее требованиям, труба должна заполняться частично другим поставщиком либо ее участок в Европе должен быть во владении сторонней организации.

После подачи документов от дочерней организации BNA продолжит сертификацию. Она должна быть завершена в течение оставшихся положенных четырех месяцев.