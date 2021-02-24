«Гаражную амнистию» наметили на 1 сентября

Закон о «гаражной амнистии», предполагающий упрощенный порядок оформления прав на гаражи, может вступить в силу 1 сентября 2021 года. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Законопроект планируют рассмотреть во втором чтении 16 марта. В документ внесут ряд поправок, в том числе установят срок вступления в силу — 1 сентября текущего года, сообщил Крашенинников. Это необходимо, чтобы регионы и муниципалитеты успели подготовиться, объяснил он.

Депутат добавил, что могут рассмотреть возможность предоставления земельного участка и права на гараж по одному общему заявлению, чтобы избавить граждан от лишней бумажной волокиты. Упрощенный порядок может коснуться и земельных участков под «сваренными» металлическими гаражами. Отдельным законом в дальнейшем урегулируют вопросы, связанные с организацией деятельности гаражных объединений, сообщил Крашенинников. Он подчеркнул, что о гаражах-«ракушках» речи не идет.

Законопроект приняли в первом чтении 26 января. Инициатива призвана упростить процедуру оформления прав на гаражи и землю под ними, а также предоставить гражданам возможность свободно распоряжаться объектами, сообщило РИА «Новости».