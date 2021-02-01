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    01 февраля 2021, 14:08

    Гаражная амнистия не коснется ракушек

    Андрей Иванов

    Так называемая гаражная амнистия не коснется ракушек. Закон будет распространяться только на стационарные постройки, где автолюбители хранят свои машины. Об этом заявил глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.
    Гаражная амнистия не коснется ракушек

    «Амнистия будет направлена только на капитальные строения — на те объекты, которые можно признать недвижимостью, только на недвижимость. Ракушки, уж извините, — это не недвижимость, это движимый объект», — приводит ТАСС слова Крашенинникова.

    27 января Госдума в первом чтении приняла законопроект об урегулировании прав граждан на гаражи и земельные участки под ними. В новом законе предложили механизм предоставления людям земельных участков под гаражами, которые находятся в государственной или муниципальной собственности. На те гаражи, которые построили до 30 декабря 2004 года, распространяется упрощенный вариант предоставления участков.

    Оформлять право собственности в случае принятия закона будут по такой схеме: землю водителю предоставит организация или орган власти, а сам участок могут распределить по решению гаражного кооператива.