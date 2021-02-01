Так называемая гаражная амнистия не коснется ракушек. Закон будет распространяться только на стационарные постройки, где автолюбители хранят свои машины. Об этом заявил глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

«Амнистия будет направлена только на капитальные строения — на те объекты, которые можно признать недвижимостью, только на недвижимость. Ракушки, уж извините, — это не недвижимость, это движимый объект», — приводит ТАСС слова Крашенинникова.

27 января Госдума в первом чтении приняла законопроект об урегулировании прав граждан на гаражи и земельные участки под ними. В новом законе предложили механизм предоставления людям земельных участков под гаражами, которые находятся в государственной или муниципальной собственности. На те гаражи, которые построили до 30 декабря 2004 года, распространяется упрощенный вариант предоставления участков.

Оформлять право собственности в случае принятия закона будут по такой схеме: землю водителю предоставит организация или орган власти, а сам участок могут распределить по решению гаражного кооператива.