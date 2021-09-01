«Гаражная амнистия» стартовала в России

С 1 сентября в России начал действовать закон о «гаражной амнистии». Теперь жителям страны будет проще оформлять гаражи и землю под ними в собственность.

Президент Владимир Путин подписал закон о «гаражной амнистии» в начале апреля. Согласно документу, до сентября 2026 года россияне смогут бесплатно оформить в собственность участки, на которых находятся их гаражи. Это касается как государственных, так и муниципальных земельных участков.

Действие закона распространяется на те гаражи, которые были построены до 30 декабря 2004 года. Воспользоваться «гаражной амнистией» смогут наследники и купившие сооружение у владельца. При этом в гараже не должно быть жилых помещений, а сама постройка должна быть одноэтажной.

Земля, на которой находится гараж, должна быть в ведении государства. Постройка же может быть отдельно стоящей или входить в состав гаражно-строительного кооператива.

Начиная с 1 сентября в России вступает в силу не только закон о «гаражной амнистии». Изменения затронут разовые пенсионные выплаты и больничные по уходу за ребенком.