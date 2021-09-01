«Гаражная амнистия», разовые выплаты, оплата больничных по уходу за детьми. Какие изменения ждут россиян с 1 сентября

Россиян с 1 сентября ждут несколько изменений в законах, среди которых «гаражная амнистия», поднятие больничных по уходу за детьми, а также разовые пенсионные выплаты.

С началом нового учебного года изменения ждут и российских школьников, отметила Lenta.ru. В одной параллели классов проводить контрольные по каждому предмету будут не чаще одного раза в две с половиной недели. Также школьникам начнут преподавать финансовую грамотность.

Нововведения ждут и студентов. Теперь они могут обучаться сразу нескольким квалификациям, а после второго курса смогут поменять факультет и профиль обучения.

Стоимость больничного по уходу за ребенком до семи лет включительно с 1 сентября составит 100% от среднего заработка независимо от стажа родителей. В текущем году максимальная выплата за больничный день составит 2434 рубля.

Пенсионеров в сентябре ждут разовые выплаты в размере десяти тысяч рублей. Также выплаты в размере 15 тысяч рублей получат военные.

Аптеки теперь смогут продавать медикаменты онлайн по упрощенным правилам.

В России с сегодняшнего дня стартует «гаражная амнистия». Она позволит в упрощенном порядке поставить землю под гаражом на кадастровый учет, а также и само строение при условии, что оно было возведено до 30 декабря 2004 года.

Водители получат возможность обжаловать штрафы ГИБДД онлайн через госуслуги. Также с 1 сентября изменился один из дорожных знаков, предупреждающий о камере. Табличку 8.23 «Фотовидеофиксация» заменил знак 6.22 с точно таким же обозначением. Разница между ними в том, что новый не указывает точное место работы камер, а лишь предупреждает о приближении к участку дороги, где есть фотовидеофиксация.