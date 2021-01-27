Законопроект о «гаражной амнистии» приняли в первом чтении

Уточняется, что в проекте о «гаражной амнистии» предлагается механизм предоставления людям земельных участков под гаражами, которые находятся в государственной либо муниципальной собственности. На те постройки, которые появились до 30 декабря 2004 года распространяется упрощенный вариант предоставления участков.

Оформление права собственности предполагает, что земля предоставлена гражданину организацией или органом власти. Кроме этого, участок может быть распределен по решению гаражного кооператива.

Закон определяет ряд документов, подтверждающих право пользования землей. Еще предусматривается одновременный кадастровый учет и регистрация права собственности.

Проект вносит изменения в Земельный кодекс, а также законы о введении кодекса в действие и регистрации недвижимости.

Действие «гаражной амнистии» будет длиться до 1 января 2026 года.