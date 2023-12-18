Общество 18 декабря 2023, 07:21 Футболист «Зенита» Кержаков раскрыл самую необдуманную трату денег Вратарь «Зенита» Кержаков назвал покупку мотоцикла самой необдуманной тратой РИА «Новости»

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Самой необдуманной тратой денег для голкипера «Зенита» Михаила Кержакова стало приобретение мотоцикла. Об этом он сообщил в эфире передачи «Шоу Воли» на канале ТНТ.

«Самой необдуманной покупкой денег стал мотоцикл. Кататься я на нем совсем не умел! Я тогда жил в Москве, начала голова наполовину слетать, сдержаться сложно, жизнь в ресторанах начала подзатягивать», — сказал футболист.

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Кержаков также отметил, что однажды подарил родному брату Александру живое выступление известного исполнителя Льва Лещенко.

Вратарь является воспитанником петербургского «Зенита». Вместе с «сине-бело-голубыми» он шесть раз победил в чемпионате России.

В нынешнем сезоне РПЛ 36-летний игрок провел 13 матчей, шесть раз сохранив ворота в неприкосновенности. Также на его счету одна игра в Кубке России.

Ранее полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский раскрыл свои ежемесячные траты в столице.