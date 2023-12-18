18 декабря 2023, 07:21
Футболист «Зенита» Кержаков раскрыл самую необдуманную трату денег
Вратарь «Зенита» Кержаков назвал покупку мотоцикла самой необдуманной тратой
Самой необдуманной тратой денег для голкипера «Зенита» Михаила Кержакова стало приобретение мотоцикла. Об этом он сообщил в эфире передачи «Шоу Воли» на канале ТНТ.
«Самой необдуманной покупкой денег стал мотоцикл. Кататься я на нем совсем не умел! Я тогда жил в Москве, начала голова наполовину слетать, сдержаться сложно, жизнь в ресторанах начала подзатягивать», — сказал футболист.
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Кержаков также отметил, что однажды подарил родному брату Александру живое выступление известного исполнителя Льва Лещенко.
Вратарь является воспитанником петербургского «Зенита». Вместе с «сине-бело-голубыми» он шесть раз победил в чемпионате России.
В нынешнем сезоне РПЛ 36-летний игрок провел 13 матчей, шесть раз сохранив ворота в неприкосновенности. Также на его счету одна игра в Кубке России.
Ранее полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский раскрыл свои ежемесячные траты в столице.
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