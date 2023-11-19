Спорт 19 ноября 2023, 18:40 Полузащитник «Спартака» Зиньковский назвал свои ежемесячные траты на жизнь в Москве Игрок «Спартака» Зиньковский признался, что тратит в месяц не более 200 тысяч РИА «Новости»

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Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский заявил, что тратит на жизнь в Москве не больше 200 тысяч рублей в месяц. Признание прозвучало в программе «Коммент.Шоу».

Отвечая на вопрос о тратах, спортсмен отметил, что денег уходит не так много. Среди постоянных статей расходрв футболиста — еда и походы в рестораны примерно раз в неделю.

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Зиньковский добавил, что также поддерживает родителей, отправляя им деньги.

«Больше ничего из трат, тысяч по 150–200 выходит», — сказал он.

Недавно футболист также признался, что доволен развитием своей карьеры в «Спартаке». Но, по словам Антона Зиньковского, в любом случае есть еще много аспектов, которые ему надо улучшать в своей игре. Полузащитник отметил также, что стал больше играть на родной позиции слева благодаря перестроению схемы.

На днях генеральный директор клуба Роман Бабаев рассказал, что вратарь Игорь Акинфеев по первому контракту в ЦСКА зарабатывал 8600 рублей в месяц. Он уточнил, что это было в 2002 году.