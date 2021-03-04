Функционал портала госуслуг предложили расширить

На сайте госуслуг могут появиться сведения из реестра микрофинансовых организаций. Это облегчит жизнь как простым людям, так и компаниям. Расширить функционал портала предложило Минэкономразвития России.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства, люди и компании смогут получить информацию об участниках финансового рынка, выписки из государственных реестров ломбардов, операторов инвестиционных платформ и МФО. Сейчас за доступом к этим данным нужно обращаться лично.

В Минэкономразвития также предложили через госуслуги сообщать самозанятым россиянам о кредитно-гарантийной поддержке. Специалисты министерства считают, что нововведение позволит людям экономить время. Проект уже внесли на рассмотрение правительства.

Одним из последних новшеств, которое появилось на сайте госуслуг в феврале, стал доступ к справке о наборе социальных услуг, размере пенсий и других выплатах.

Накануне россиян предупредили, что госуслуги стали использовать мошенники: они рассылают письма, похожие на сообщения от портала, которые ведут на фишинговые сайты.