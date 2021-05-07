Функция вознаграждения авторов появилась в Twitter

В социальной сети Twitter появилась новая функция — вознаграждение авторов. Она заключается в том, что пользователи теперь могут финансово поддержать авторов, которые им нравятся. Информация появилась на сайте компании.

«Сегодня мы представляем Tip Jar — новый способ отправки и получения чаевых. Это первый шаг в нашей работе по созданию новых способов оказания и получения материальной поддержки в Twitter», — говорится в сообщении.

Пока отправлять пожертвования можно лишь англоязычным пользователям операционных систем iOS и Android. А деньги смогут принимать ограниченное число «авторов, журналистов, экспертов и НКО». В пресс-службе сообщили, что в ближайшее время список будет расширен.

Прошлой осенью Twitter сообщил, что у соцсети появилась функция Fleets-сообщений. Они могут исчезать через 24 часа после публикации, уточнило Ura.ru. Формат исчезающих сообщений стал популярным благодаря Instagram, теперь такая функция есть в соцсетях Facebook, «ВКонтакте» и YouTube.

Накануне пользователи в ряде стран сообщили о неполадках в работе социальной сети Twitter. В основном это были жители США, Великобритании и Японии. В России сбоев с соцсетью не зафиксировано.