12 января 2024, 12:11
Функция расчета отпускных выплат появилась в «Календаре» Mail.ru
«Календарь» Mail.ru представил новую функцию, с помощью которой пользователи смогут рассчитать сумму отпускных выплат. Приложение предоставит возможность запланировать отпуск и поделиться планами с коллегами.
Производственный календарь посчитает сумму выплат и покажет, на сколько это выгодно пользователю, рассчитав потерю или выгоду в доходе.
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Чтобы запустить приложение, необходимо перейти из веб-версии «Почты» в «Календарь» Mail.ru и выбрать отображение в виде года. После этого нужно нажать кнопку «Рассчитать отпускные». В открывшемся окне пользователь сможет указать сумму заработной платы и выбрать дни предстоящего отпуска. «Календарь» сделает предварительные расчеты.
Воспользоваться функцией можно и просто по ссылке. Любой желающий получит доступ как к обычному календарю, так и к новой разработке.
Ранее новые функции появились в «Сферуме». Разработчики добавили в приложение возможность расшифровки видеозвонков, а также создали раздел «Награды» для учащихся и преподавателей.
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