Общество 11 января 2024, 16:05 Сервис «Сферум» представил новые функции для педагогов и учащихся Разработчики добавили в «Сферум» расшифровку видеозвонков и раздел «Награды» Unsplash

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Пользователи сервиса «Сферум» получили возможность использовать функцию расшифровки видеозвонков. В учебном профиле приложения также появился раздел «Награды», с помощью которого педагоги смогут поощрять учащихся за различные достижения.

Раздел «Награды» для школьников

«Цифровые инструменты помогают педагогам в организации учебного процесса и снимают с них часть рутинных задач», — прокомментировал обновления руководитель сервиса «Сферум» Рубен Акопов.

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Разработчики ввели в учебном разделе ряд наград, которые верифицированные в приложении учителя будут выдавать учащимся в чате класса или в личной переписке.

Благодаря этой функции школьники смогут получить и похвастаться достижением «Звездный час», если сдадут отличные доклады. Награду «Хочу все знать» получат дети, которые активно вели себя на уроке, а «Надежный помощник» — учащиеся, которые помогли своим одноклассникам. Знак отличия «Пришел, увидел, все решил» ждет победителей городских олимпиад, а «Чемпионский настрой» и «Школьный чемпион» — участников спортивных соревнований.

Расшифровка видеозвонков и функция важных сообщений

Создатели сервиса внесли еще одно важное нововведение в приложение — функцию расшифровки звонков. Для ее запуска пользователям необходимо нажать специальную кнопку. Файл с текстом придет в чат по окончании звонка.

Пользователи сервиса теперь могут помечать важные сообщения и следить за тем, чтобы с информацией ознакомились все участники чата. Для запуска нужно нажать Shift + Enter и написать текст. После этого сообщество «Сферум на связи» уведомит пользователя с подтверждением отправки сообщения.

Ранее сервис провел для учителей, школьников и преподавателей творческих коллективов новогодний марафон. В рамках онлайн-соревнования «Огоньки Сферума» приложение публиковало тематические задания. Победителей соревнований организаторы марафона наградили подарками и сертификатами.