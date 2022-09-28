ФССП приостановит взыскание долгов с мобилизованных россиян | 360°

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28 сентября 2022, 16:07

ФССП приостановит взыскание долгов с мобилизованных россиян

ФССП: взыскание долгов с мобилизованных будет приостановлено

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Взыскание долгов с россиян, призванных в рамках частичной мобилизации, приостановят. Об этом сообщили в Федеральной службе судебных приставов.

«В соответствии с частью 2 статьи 40 ФЗ „Об исполнительном производстве“ судебным приставом-исполнителем исполнительное производство может быть приостановлено полностью или частично», — сказано в сообщении ведомства.

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Отмечается, что это можно сделать по просьбе должника, проходящего военную службу по призыву.

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Подать соответствующее заявление можно в призывных пунктах военкоматов. Для решения этой задачи туда направят сотрудников ФССП, сообщило РИА «Новости».

Ранее Госдума приняла закон о праве добровольцев, уволенных после начала СВО, вернуться на работу. Призыв работника на военную службу по мобилизации не будет являться основанием для прекращения трудового договора по обстоятельствам, за ним сохранят место работы и должность, а действие трудового договора временно приостановят.

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