Общество 18 мая 2023, 04:35 ФСБ задержала агента СБУ в Биробиджане РИА «Новости»

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Сотрудники ФСБ задержали жителя Биробиджана по подозрению в сотрудничестве со Службой безопасности Украины. Об этом сообщило издание LIVE DV.

Сотрудничающего с СБУ мужчину задержали представители управления ФСБ по Еврейской автономной области. По их данным, подозреваемый собирал сведения о деятельности российских воск в зоне проведения спецоперации. Всю полученную информацию житель Биробиджана передавал в СБУ. Также он искал исполнителей диверсий на объектах транспортной инфраструктуры.

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На задержанного завели уголовное дело по статье «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной или иностранной организацией». Расследование пока продолжается.

Ранее в ГУ МВД по Запорожской области сообщили о задержании подозреваемых в покушении на убийство полицейского в Мелитополе. Правоохранители установили личности украинца и двух россиян.