ФСБ рассказала о расправе над гитлеровскими садистами в Орловской области

В Орловской области в годы Великой Отечественной войны приговорили к повешению трех военнослужащих немецкого вермахта. Военно-полевой трибунал признал их виновными в садистских убийствах из мести за поражение перед советскими войсками.

Рассекреченный документ предоставили РИА «Новости» в УФСБ России по Омской области. В региональном ведомстве хранят архив военной контрразведки СМЕРШ.

Передовые части 48-й армии во время освобождения Климовского района области 24 сентября 1943 года взяли в плен трех немцев. Советские военные поймали обер-ефрейтора Йозефа Шварцингера, ефрейтора Ганса Рима и ефрейтора-санитара Вильгельма Одиниуса и доставили в село Новый Ропск.

Местные жители узнали в гитлеровцах «участников массового расстрела и истязаний мирного населения», учиненных в лесу недалеко от Нового Ропска. После проведенных очных ставок немцев арестовал армейский отдел СМЕРШа.

Следствие выяснило, что днем 23 сентября отступающие части противника оцепили лес и расстреляли спрятавшихся там жителей двух сел. Немецкие офицеры и солдаты расправились с советскими людьми жестоко — искололи их штыками и ножами, вспороли животы и выкололи глаза. К делу приобщили справку, выписанную священником Ново-Ропской церкви, о погребении 105 человек, погибших при расстреле.

«Всего в этот день немцами было истреблено 200 человек, в том числе детей и стариков», — указано в рассекреченных материалах.

Шварцингер, Рим и Одиниус входили в состав групп, которые прикрывали отступление основных сил вермахта и участвовали в зверских казнях. Им велели взрывать мосты, минировать дороги и расправиться с мирным населением.

Обвиненных немцев 28 сентября 1943 года приговорили к смертной казни. Приговор военно-полевого суда привели в исполнение 2 октября этого же года на площади села Новый Ропск.

В рамках проекта «Без срока давности» поисковики и историки, а также российские правоохранительные органы за последнее время выявили много новых фактов о преступлениях немецких оккупантов и их пособников в период Великой Отечественной войны.