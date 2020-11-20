Шесть уголовных дел по нацистским преступлениям возбудили в России

В России возбудили шесть уголовных дел по нацистским преступлениям, совершенным в годы Великой Отечественной войны. Об этом на международном научно-практическом форуме «Уроки Нюрнберга» сообщил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

«По выявленным фактам возбуждено шесть уголовных дел. Генеральная прокуратура осуществляет надзор за их расследованием», — передает «Интерфакс» его слова.

По сей день в рамках проекта «Без срока давности» устанавливаются обстоятельства выявленных преступлений нацистов против мирных жителей. В частности, уже проанализированы и рассекречены архивы о преступлениях, совершенных в Карелии, Крыму, Краснодарском крае, а также в Ленинградской, Новгородской, Псковской и Ростовской областях. Краснов добавил, что изучение архивных материалов продолжается еще в 22 регионах страны.

Генпрокурор рассказал, что недавно суд впервые признал массовое жестокое убийство гитлеровцами жителей и военнопленных в Новгородской области преступлением против человечества.

Кроме того, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин призвал закрепить факт геноцида советского народа в годы войны, уточняет ТАСС.

Также на форуме сегодня выступил Владимир Путин, сообщает РИА ФАН. Он отметил, то выводы Нюрнберга актуальны и сегодня.