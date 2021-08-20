ФСБ рассекретила документы об испытаниях биооружия на военнопленных из СССР

ФСБ России рассекретила документы об испытаниях на советских военнопленных биологического оружия. В материалах говорится о судьбе узников концлагеря «Хогоин» из Советского Союза.

В документах названы фамилии советских военнопленных, которых в 1945 году отправили на смерть в специальный отряд 731-й Квантунской армии, где на них испытывали бактериологическое оружие. Японские спецслужбы так наказывали за отказ сотрудничать с ними против СССР. Об этом сообщило РИА «Новости», которое ознакомилось с трофейными материалами.

По данным издания, среди документов также есть протоколы допросов начальника концлагеря «Хогоин» Иосио Иидзимы и его заместителя Кендзи Ямагиси, которые проводились в 1948–1949 годах в ходе подготовки к Хабаровскому процессу.

На одном из допросов Иосим Иидзима рассказал, что концлагерь «Хогоин» был рассчитан на 150 человек, в нем содержались только русские мужчины. Среди них были советские летчики и захваченные на границе простые гражданские.

С 1930 по 1945 год в японском плену оказались тысячи военнопленных из СССР. В их числе были не только советские военнослужащие, воевавшие на озере Хасан в 1938 году и реке Халхин-Гол в 1939 году, но и гражданские люди, которые были похищены на территории Советского Союза.