Доказательства подготовки Японии к войне с СССР рассекретили в России

ФСБ рассекретила документы, которые доказывают, что Япония начала готовиться к войне с Советским Союзом еще в 1938 году, во время конфликта у озера Хасан. Об этом пишет РИА «Новости».

Силовое ведомство опубликовало материалы допроса последнего главнокомандующего Квантунской армией Отодзо Ямады, проведенного в декабре 1949 года. В протоколе говорится, что Ямада в январе 1938 года отдал приказ частям Третьей армии о приведении их к боевой готовности на случай возникновения военных действий с советскими войсками. В этом он признался сам.

Согласно документам, тогда в распоряжение Третьей армии поступили целая дивизия, два полевых зенитных отряда и временный автоотряд. Японцы также развернули в поселке Туаньшаньцзы 11-й авиаполк, а в районе Тайпинлиня — первую эскадрилью 16-го авиаполка. Они должны были прикрывать переброску дивизий и сбивать самолеты противника.

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