15 марта 2023, 11:03
ФСБ рассекретила документы о преступлениях литовцев в годы войны
ФСБ рассекретила документы об участии литовских националистов в расстрелах в годы войны
Пособники нацистов в Литве участвовали в массовых расправах над мирными жителями в период оккупации. Свидетельствующие об этом рассекреченные документы органов контрразведки «Смерш» показала ФСБ.
В рамках проекта «Без срока давности» нашли и предали огласке докладную записку начальника отдела контрразведки «Смерш» 11-й гвардейской армии военному совету от 24 октября 1944 года. В ней полковник рассказал о массовом истреблении советского народа в Литовской ССР в период немецкой оккупации.
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«Только в Мариампольском, Алитусском и Вилковышском уездах за период пребывания фашистских оккупантов расстреляно и казнено свыше 20 000 ни в чем не повинных советских граждан, особенно из среды еврейского населений и партийно-советского актива», — доложил он.
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Литовец Герман Павлайтис подтвердил расправы. Мужчина признался, что в июле 1941 года добровольно заступил на службу в полицию и участвовал в расстрелах евреев, коммунистов, лояльно настроенных к Советской власти жителей. Спецслужба опубликовала протокол его допроса от 12 августа 1944 года и акт «Смерша» о событиях в Серее. Документы хранили в архиве УФСБ России по Омской области.
Ранее ФСБ показала документы о преступлениях нацистов на территории Волоколамского округа в 1941 году. Тогда погибли более 600 солдат.
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