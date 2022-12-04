Подмосковье 04 декабря 2022, 16:46 ФСБ рассекретила архивы о преступлениях нацистов на территории Волоколамского округа в 1941 году

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В 1941 году территория Волоколамска была оккупирована вооруженными силами нацистской Германии. За это время погибли более 600 пленных солдат.

Федеральная служба безопасности рассекретила архивы, свидетельствующие о преступлениях немецких захватчиков на территории Волоколамского района в годы Великой Отечественной войны. Согласно данным, местность была оккупирована Вермахтом с 27 октября по 20 декабря 1941 года. Документы опубликовали на официальном сайте в преддверии Дня начала контрнаступления советских войск в Московской битве 5 декабря 1941 года.

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В указанный период НКВД организовал на территории Волоколамского округа партизанское движение. Солдаты уничтожали склады с боеприпасами и устраивали засады противнику. Таким образом, партизаны защитили территорию более чем от 280 противников.

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Вся задокументированная информация о преступлениях нацистов и пособников передавалась в Чрезвычайную государственную комиссию. Затем материалы использовались на Международном Военном трибунале в Нюрнберге.

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