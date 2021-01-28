ФСБ показала документы «Киевского Нюрнберга»

Трибунал проходил с 17 по 28 января 1946 года в окружном Доме офицеров, уточнило агентство. Известно, что завершившийся 75 лет назад суд приговорил 12 нацистов к смертной казни, их повесили. Еще три человека получили сроки от 15 до 20 лет.

Всех признали виновными в «совершении массовых расстрелов, зверств и насилий над мирными советскими гражданами и военнопленными, разрушении городов и сел, ограблении населения и угоне в рабство».

Суд в Киеве считался продолжением Нюрнбергского процесса, который начался в ноябре 1945 года. На нем судили представителей руководства Третьего рейха. Перед трибуналом в Киеве оказались три генерала, подполковник и военнослужащие ниже рангом.

В конце 2020 года ФСБ РФ рассекретила документы о гитлеровском карателе Александре Риссе. Во время Великой Отечественной войны он готовил немецких агентов и руководил казнями.