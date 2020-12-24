ФСБ рассекретила документы о гитлеровском карателе Риссе

Советские спецслужбы заподозрили экс-командира гитлеровского карательного батальона 667 «Шелонь» Александра Рисса в работе на немецкую разведку еще до войны, но доказать этого не смогли. После разгрома фашистской Германии ему удалось спрятаться в США и избежать наказания.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на рассекреченную УФСБ России по Новгородской области справку о Риссе, во время Великой Отечественной войны государственный преступник готовил немецких агентов и руководил казнями. После окончания войны он избежал наказания, вел антисоветскую деятельность в ФРГ, а потом перебрался в Соединенные Штаты.

Согласно справке, Рисс родился в 1904 году в деревне Алтын-Маркет Евпаторийского района Крымской области. Органы НКВД арестовали его в 1938 году по подозрению в работе на немецкую в разведку, но в 1940 году карателя отпустили. В 1941-м он добровольно перешел на сторону фашистов и поступил на службу в немецкий разведывательный орган «Абвергруппа-111».

Преступник руководил зверскими казнями мирных жителей в Новгородской и Псковской областях. Рисс отличался особой жестокостью.

После войны жил в ФРГ и состоял в «Комитете освобождения народов России», которым руководил военный преступник Андрей Власов, и в антисоветской организации «Народно-трудовой союз».

В 1949 году, по данным КГБ, Рисс уехал в США. Фашистский каратель поселился в Кливленде и устроился на работу на железнодорожную станцию.