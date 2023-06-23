Общество 23 июня 2023, 23:23 ФСБ завела уголовное дело после призыва Пригожина к мятежу НАК: дело о призыве к вооруженному мятежу возбудили после заявлений Пригожина РИА «Новости»

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Заявления основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина послужили основанием для возбуждения уголовного дела о призыве к вооруженному мятежу. Об этом ТАСС сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.

«Утверждения, распространяемые от имени Евгения Пригожина, не имеют под собой никаких оснований. В связи с этим ФСБ России возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу», — говорится в сообщении.

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Также в НАК потребовали «немедленно прекратить противоправные действия».

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Владимира Путина проинформировали о ситуации вокруг Пригожина. По словам представителя Кремля, сейчас принимаются все необходимые меры.

Министерство обороны ранее заявило, что распространяемая в соцсетях информация о нанесении ВС РФ удара по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер» является недостоверной. По данным ведомства, что ВС России продолжают выполнять боевые задачи на линии соприкосновения с ВСУ в зоне спецоперации.